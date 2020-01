Biblioteca Comunale Antoniana: gli 80 anni in un logo celebrativo

ISCHIA – Ricorrono quest’anno gli 80 anni dalla fondazione della Biblioteca Comunale Antoniana. Inaugurata nel 1940 da Monsignor Onofrio Buonocore, con i suoi oltre 28 mila volumi, databili dal XVI al XX secolo, rappresenta ancora oggi un vivace cenacolo culturale. «Quest’anno, per ogni evento che ospiterà l’Antoniana – ha dichiarato la direttrice, la dott.ssa Lucia Annicelli – sarà apposto un logo celebrativo di quest’importante ricorrenza. Un modo per vivere l’attesa dei festeggiamenti ufficiali del prossimo giugno e per raccontare l’andamento di un presidio culturale oggi essenziale per l’intera comunità».

Si comincia sabato 18 gennaio con un evento targato Fidapa e si continua la prossima settimana con una conferenza organizzata dalla Pro Loco Lacco Ameno. Non mancherà un calendario pensato per celebrare la giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio che vedrà protagoniste, oltre al Circolo George Sadoul, anche le scuole.

Grandi novità per febbraio con un evento dedicato allo sport e alla sua declinazione grafica nel tempo.

«La Biblioteca Comunale Antoniana – ha dichiarato il Sindaco Enzo Ferrandino – vive un importante momento di fermento. Dall’attività svolta con le scuole a quella rivolta a residenti e turisti che, in quegli spazi, possono vivere momenti culturali e di aggregazione. Sono sempre di più coloro che sentono proprio quel luogo, prezioso simbolo di cultura che con le sue proposte spinge verso un turismo di tipo culturale».